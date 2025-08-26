Πλησιάζει στην Σίτι ο Ντοναρούμα

Όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι, που κατέθεσε νέα πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας τα έχει βρει σε όλα με την Σίτι για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων με την Παρί για να ταξιδέψει στην Αγγλία.

Οι «Πολίτες», μάλιστα κατέθεσαν νέα πρόταση στους Παριζιάνους, δίνοντας 25 εκατ. ευρώ συν ακόμη πέντε σε μορφή μπόνους, για να πείσουν τους Γάλλους να πουν το «ναι».

Η πρόταση της Σίτι καλύπτει τα «θέλω» της Παρί, με τις δύο ομάδες να συζητούν τις λεπτομέρειες για την επίτευξη του deal και τον τρόπο που θα καταβληθούν τα χρήματα αν υπάρξει συμφωνία.