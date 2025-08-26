Η Λεβερκούζεν έκανε το «μπαμ» με Λούκας Βάσκεθ

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν προχωράει σε μια δυνατή μεταγραφική κίνηση, αφού ήρθε σε συμφωνία με τον Λούκας Βάσκεθ, που έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 32χρονος μπακ μετά από μια... ζωή στους Μαδριλένους, αποφάσισε να αποχωρήσει, αναζητώντας έναν νέο σταθμό στην καριέρα του, με την γερμανική ομάδα να καταθέτει την πρότασή της.

Ο Βάσκεθ αφού ζύγισε τις επιλογές του, αποδέχθηκε την προσφορά της Λεβερκούζεν και το βράδυ της Δευτέρας, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε.

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι το τυπικό της ανακοίνωσης, κάτι που σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, αναμένεται να συμβεί την Τρίτη, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.