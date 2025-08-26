Ο Αντσελότι «έκοψε» από την Εθνική Βραζιλίας Βινίσιους και Νεϊμάρ

Οι Βραζιλιάνοι θα αντιμετωπίσουν την Χιλή στις 5 Σεπτεμβρίου και την Βολιβία στις 10 του ίδιου μήνα, με τον Ιταλό τεχνικό να αφήνει εκτός τον Νεϊμάρ, που αντιμετωπίζει ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού.
Εκτός έμεινε και ο Βινίσιους Τζούνιορ, που είναι τιμωρημένος για το ματς με τους Χιλιανούς, αλλά και ο Ροντρίγκο, που δεν βρίσκει τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής στην Ρεάλ Μαδρίτης.
Αντίθετα, σε αποστολή της Σελεσάο, επιστρέφει ο Λούκα Πακετά, που απαλλάχθηκε από την δικαστική περιπέτεια με τις κατηγορίες περί παράνομου στοιχηματισμού, για τις οποίες αθωώθηκε.
CONVOCADOS! ✅— brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025
O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os jogos nos dias 4 e 9 de setembro contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.
ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/2CC0oDTypL