Ο Αντσελότι «έκοψε» από την Εθνική Βραζιλίας Βινίσιους και Νεϊμάρ

Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε την αποστολή της Σελεσάο για τις αναμετρήσεις με Χιλή και Βολιβία, αφήνοντας εκτός δύο ηχηρά ονόματα.

Οι Βραζιλιάνοι θα αντιμετωπίσουν την Χιλή στις 5 Σεπτεμβρίου και την Βολιβία στις 10 του ίδιου μήνα, με τον Ιταλό τεχνικό να αφήνει εκτός τον Νεϊμάρ, που αντιμετωπίζει ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού.

Εκτός έμεινε και ο Βινίσιους Τζούνιορ, που είναι τιμωρημένος για το ματς με τους Χιλιανούς, αλλά και ο Ροντρίγκο, που δεν βρίσκει τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Αντίθετα, σε αποστολή της Σελεσάο, επιστρέφει ο Λούκα Πακετά, που απαλλάχθηκε από την δικαστική περιπέτεια με τις κατηγορίες περί παράνομου στοιχηματισμού, για τις οποίες αθωώθηκε.