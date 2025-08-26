Η Ντόρτμουντ απαγόρεψε στους γονείς του Μπέλιγχαμ την είσοδο στα αποδυτήρια!

Μεγάλος εκνευρισμός επικρατεί στην διοίκηση των Βεστφαλών με τους γονείς του Τζόμπε Μπέλιγχαμ, παίρνοντας την απόφαση να τους απαγορευτεί η είσοδος στα αποδυτήρια.

Όλα ξεκίνησαν στην πρώτη αγωνιστική της Bundesliga, όταν ο μικρός αδερφός του Τζουντ Μπέλιγχαμ έγινε αλλαγή στην αναμέτρηση με την Ζανκτ Πάουλι, με τον πατέρα των αδερφών Μπέλιγχαμ να μην έχει καλή αντίδραση.

Συγκεκριμένα δημιούργησε επεισόδιο με τον αθλητικό διευθυντή των Βεστφαλών, Σεμπάστιαν Κελ, ενώ επιχείρησε να μπει και στα αποδυτήρια για να ζητήσει τον λόγο από τον προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς.

Μετά από αυτό το επεισόδιο η διοίκηση της Ντόρτμουντ, πήρε την απόφαση να απαγορέψει την είσοδο στα αποδυτήρια στους γονείς του Τζόμπε Μπέλιγχαμ, μέχρι νεωτέρας.