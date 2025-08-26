Απίστευτο: Ο Σλοτ καθυστέρησε να βγει από τα αποδυτήρια και έχασε το γκολ του Εκιτικέ! (vid)

Ο προπονητής της Λίβερπουλ έμεινε λίγο... παραπάνω στα αποδυτήρια και έχασε το γκολ της ομάδας του στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου της συγκλονιστικής αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ.

Η Λίβερπουλ είχε πάρει το προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο με 0-1 στην έδρα της Νιούκαστλ και έκανε αφηνιασμένο ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος, με τον Ούγκο Εκιτικέ στα 20'' να διαμορφώνει το 0-2 για τους «Reds».

Ένα γκολ, που όπως μαρτυρά και ο τηλεοπτικός φακός, έχασε ο Άρνε Σλοτ, που βγήκε καθυστερημένα από τα αποδυτήρια, με τον Ολλανδό να αντιδράει με έκπληξη, μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Εκιτικέ είχε σκοράρει για το 0-2.