Το wonderkid της Λίβερπουλ έγραψε ξανά ιστορία

Ο Ρίο Ενγκουμόχα χάρισε τη νίκη στην Λίβερπουλ στην ματσάρα με τη Νιούκαστλ, με τον 16χρονο επιθετικό να «γράφει» ακόμη μια ιστορική επίδοση.

Ο Ενγκουμόχα, κατέγραψε την περσινή σεζόν τις πρώτες του εμφανίσεις με την Λίβερπουλ και έγινε ο νεότερος παίκτης που σκοράρει με την φανέλα των «Reds» στην Premier League.

Ο 16χρονος επιθετικός, όμως συνεχίζει τις ιστορικές επιδόσεις, αφού με το γκολ που σημείωσε κόντρα στην Νιούκαστλ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης που είναι 16 ετών και σκοράρει νικητήριο γκολ στην Premier League.

Ο πρώτος που το είχε κάνει ήταν ο σπουδαίος Γουέιν Ρούνεϊ, με την φανέλα της αιώνιας αντιπάλου της Λίβερπουλ, Έβερτον το 2002, κόντρα στην Άρσεναλ.