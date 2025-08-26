Το wonderkid της Λίβερπουλ έγραψε ξανά ιστορία

Ο Ενγκουμόχα, κατέγραψε την περσινή σεζόν τις πρώτες του εμφανίσεις με την Λίβερπουλ και έγινε ο νεότερος παίκτης που σκοράρει με την φανέλα των «Reds» στην Premier League.
Ο 16χρονος επιθετικός, όμως συνεχίζει τις ιστορικές επιδόσεις, αφού με το γκολ που σημείωσε κόντρα στην Νιούκαστλ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης που είναι 16 ετών και σκοράρει νικητήριο γκολ στην Premier League.
Ο πρώτος που το είχε κάνει ήταν ο σπουδαίος Γουέιν Ρούνεϊ, με την φανέλα της αιώνιας αντιπάλου της Λίβερπουλ, Έβερτον το 2002, κόντρα στην Άρσεναλ.
16 - Rio Ngumoha is the second 16-year-old to score a winning goal in a Premier League game, after Wayne Rooney in October 2002 for Everton vs Arsenal; he is one day older (16 years, 361 days) than Rooney was that day. Entrance. pic.twitter.com/m3rerDZHId— OptaJoe (@OptaJoe) August 25, 2025