Μια... ανάσα από Χάρντερ η Μίλαν

Κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Δανού επιθετικού Κόνραντ Χάρντερ από τη Σπόρτινγκ βρίσκεται η Μίλαν.

Η Μίλαν έβαλε στον «πάγο» την υπόθεση της μεταγραφής του επιθετικού Βίκτορ Μπονιφέις, παρά τη δεδομένη συμφωνία με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, αναζητώντας εναλλακτικές για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης, με πρώτο όνομα στη λίστα το Δανό φορ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Κόνραντ Χάρντερ.

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, με τους «ροσονέρι» να καταθέτουν πρόταση ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ (συν 3 με τη μορφή μπόνους) στο πορτογαλικό κλαμπ, το οποίο απάντησε θετικά, κάτι που σημαίνει πως απομένουν πλέον λεπτομέρειες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο 20χρονος Χάρντερ θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ποδοσφαίρου της Δανίας. Διακρίνεται για τα σωματικά του προσόντα και ξεχωρίζει για τη δύναμή του. Την περασμένη σεζόν σημείωσε 5 γκολ στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας και ένα στο Τσάμπιονς Λιγκ, απέναντι στην Μπολόνια.