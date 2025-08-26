«Βουίζει» η Αργεντινή ότι ο Ταμπόρδα έκλεισε στον Παναθηναϊκό!

«Δεκτή έγινε από την Μπόκα Τζούνιορς η πρόταση του Παναθηναϊκού ύψους 4.5 εκατ. δολαρίων», όπως μεταδίδουν τα μεγαλύτερα αργεντίνικα Μέσα, υπογραμμίζοντας ότι είναι θέμα ωρών η αναχώρησή του για την Ελλάδα!

Θέμα ωρών είναι η αναχώρηση του 24χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού της Μπόκα Τζούνιορς, Βιθέντε Ταμπόρδα, για την Ελλάδα προκειμένου να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τα μεγαλύτερα Μέσα της Αργεντινής!

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «έγινε δεκτή από την Μπόκα Τζούνιορς η πρόταση του Παναθηναϊκού ύψους 4.5 εκατ. δολαρίων για την παραχώρηση του Ταμπόρδα, ο οποίος θα αποχωρήσει τις επόμενες ώρες από την αργεντίνικη ομάδα μαζί με τον Ουρουγουανό αριστερό μπακ, Μαρσέλο Σαράκι, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σέλτικ».

Ολες οι σημαντικές εφημερίδες και ιστοσελίδες της χώρας, καθώς επίσης και το μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο της Λατινικής Αμερικής DSports αναφέρουν ότι έκλεισε η συμφωνία με το τριφύλλι, με την Μπόκα να διατηρεί ποσοστό 20% επί των δικαιωμάτων του 24χρονου μεσοεπιθετικού.

«Ο Ταμπόρδα που προήλθε από τις ακαδημίες της Μπόκα, θα μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό της Ελλάδας μετά από δύο περιόδους δανεισμού στην Πλατένσε, όπου κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλήματος Απερτούρα. Ο ελληνικός σύλλογος κατέθεσε επίσημη πρόταση 4,5 εκατομμύρια δολαρίων για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη διατήρηση του 20% των δικαιωμάτων του παίκτη από την Μπόκα Τζούνιορς για μελλοντική μεταγραφή, ενώ η Πλατένσε θα λάβει το αντίστοιχο 10%, όπως ορίζεται στη συμφωνία δανεισμού του, η οποία ισχύει μέχρι τον Δεκέμβριο, για τα δικαιώματα «ενοικίου».



Ο Ταμπόρδα έκανε το ντεμπούτο του με την Μπόκα Τζούνιορς το 2021. Δόθηκε δανεικός στην Πλατένσε και επέστρεψε υπό τις οδηγίες του Ντιέγκο Μαρτίνεθ, αλλά έπαιξε λίγο και επέστρεψε στην Πλατένσε. Εκεί η απόδοσή του τράβηξε την προσοχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς ήταν βασικός πόλος στην πρόσφατη κατάκτηση του τίτλου.

Αυτές οι δύο αποχωρήσεις έρχονται καθώς η εγχώρια αγορά μεταγραφών έχει ήδη κλείσει, αλλά στην Ευρώπη οι συναλλαγές παραμένουν ανοιχτές μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η Μπόκα έδωσε προτεραιότητα στο να βελτιώσει τα έσοδά της, αποφεύγοντας την υποτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων» αναφέρεται χαρακτηριστικά.