Σαμσουνσπόρ: Σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας ενόψει Παναθηναϊκού παρουσία του νομάρχη Σαμψούντας

Οι Τούρκοι κορυφώνουν τις ετοιμασίες για την ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, σε ένα ματς που έχει χαρακτηριστεί από την UEFA ως υψηλής επικινδυνότητας.

Για τον λόγο αυτό, την Δευτέρα (25/8), πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία του Νομάρχη Σαμψούντας για τα μέτρα ασφαλείας της ρεβάνς της Σάμσουνσπορ με τον Παναθηναϊκό.

Στην σύσκεψη πέρα από στελέχη της τουρκικής ομάδας, συμμετείχαν και τοπικοί φορείς και φυσικά εκπρόσωπος της τουρκικής αστυνομίας και συζητήθηκε το πλάνο για τα μέτρα ασφαλείας.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

«Στη συνεδρίαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ασφάλειας Αθλητικών Διοργανώσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Νομάρχη της Σαμψούντας, Ορχάν Ταβλί, συζητήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν για τον αγώνα ρεβάνς των playoffs του UEFA Europa League μεταξύ Σαμσουνσπόρ και Παναθηναϊκού, που θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχίας Σαμψούντας, η συνεδρίαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ασφαλείας Αθλητικών Διοργανώσεων πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Νομάρχη Ορχάν Ταβλί. Αξιολογήθηκαν τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την ασφάλεια των φιλάθλων και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα».