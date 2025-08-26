Δύσκολη αρχή για Αλμέιδα: Η Χετάφε πέρασε από την έδρα της Σεβίλλης

Οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 2-1 των Ανδαλουσιανών στο Ramón Sánchez-Pizjuán και πέτυχαν το 2/2 στη φετινή La Liga. Ταυτόχρονα, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ηττήθηκε ξανά, όπως και πριν από μία βδομάδα στο Μπιλμπάο.

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για να πάρουν το σημαντικό αποτέλεσμα, καθώς προηγήθηκαν μόλις στο 15′. Συγκεκριμένα, ο Λουίς Μίγια τροφοδότησε τον Αντριάν Λίσο κι εκείνος εκτέλεσε υποδειγματικά στην αριστερή γωνία για το 1-0.

Ωστόσο, στο φινάλε του ημιχρόνου ισοφαρίστηκαν, κόντρα στη ροή του αγώνα, όταν ο Ιγκλέσιας έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Με την αρχή του δευτέρου μέρους, οι Μαδριλένοι πήραν το προβάδισμα, με το δίδυμο δημιουργού-σκόρερ του πρώτου τέρματος να συνεργάζεται ξανά με ίδιους ρόλους και τον Λίσο να πετυχαίνει το 2-1.

Στη συνέχεια, η Σεβίλλη είχε κάποιες ευκαιρίες – με κορυφαία ένα δοκάρι του Ρομέρο στο 71′ – όμως δεν κατάφερε να αλλάξει κάτι στο τελικό σκορ.

Κατά αυτόν τον τρόπο, η Χετάφε έκανε το 2/2, μετά την εκτός έδρας νίκη στη Γαλικία επί της Θέλτα. Ταυτόχρονα, οι Ανδαλουσιανοί του Αλμέιδα ηττήθηκαν και στον δεύτερο αγώνα τους στο πρωτάθλημα.