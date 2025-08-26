Δύσκολη αρχή για Αλμέιδα: Η Χετάφε πέρασε από την έδρα της Σεβίλλης

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για να πάρουν το σημαντικό αποτέλεσμα, καθώς προηγήθηκαν μόλις στο 15′. Συγκεκριμένα, ο Λουίς Μίγια τροφοδότησε τον Αντριάν Λίσο κι εκείνος εκτέλεσε υποδειγματικά στην αριστερή γωνία για το 1-0.
Ωστόσο, στο φινάλε του ημιχρόνου ισοφαρίστηκαν, κόντρα στη ροή του αγώνα, όταν ο Ιγκλέσιας έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Με την αρχή του δευτέρου μέρους, οι Μαδριλένοι πήραν το προβάδισμα, με το δίδυμο δημιουργού-σκόρερ του πρώτου τέρματος να συνεργάζεται ξανά με ίδιους ρόλους και τον Λίσο να πετυχαίνει το 2-1.
Στη συνέχεια, η Σεβίλλη είχε κάποιες ευκαιρίες – με κορυφαία ένα δοκάρι του Ρομέρο στο 71′ – όμως δεν κατάφερε να αλλάξει κάτι στο τελικό σκορ.
Κατά αυτόν τον τρόπο, η Χετάφε έκανε το 2/2, μετά την εκτός έδρας νίκη στη Γαλικία επί της Θέλτα. Ταυτόχρονα, οι Ανδαλουσιανοί του Αλμέιδα ηττήθηκαν και στον δεύτερο αγώνα τους στο πρωτάθλημα.