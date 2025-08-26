Ο 16χρονος Ενγκουμόχα υπέγραψε τη μυθική απόδραση της Λίβερπουλ από το Νιούκαστλ

Ματς γκραν-γκινιολ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» όπου η Λίβερπουλ νίκησε 3-2 τη Νιούκαστλ με τον 17χρονο Ρίο Νγκουμοα να σκοράρει στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και να γίνεται ο ήρωας της αναμέτρησης.

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, οι παίκτες της Νιούκαστλ πήραν τον έλεγχο του ρυθμού και προσπαθούσαν να γίνουν απειλητικοί. Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα, όμως, ήρθε από πλευράς Λίβερπουλ, με τον Βιρτς να σουτάρει από τα όρια της περιοχής και τον Πόουπ να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ.

Στο 28′ και στο 29′ οι “καρακάξες” απείλησαν εις διπλούν, με μία κεφαλιά του Γκόρντον που πέρασε οριακά εκτός, αλλά κι ένα σουτ του που απέκρουσε δύσκολα ο Άλισον. Οι γηπεδούχοι πίεζαν ασφυκτικά και κέρδιζαν μπάλες, όμως δεν μπορούσαν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα.

Εν τέλει αυτό το έκαναν οι φιλοξενούμενοι στο 35′, όταν ο Χράφενμπερχ έπιασε ένα συρτό σουτ από τα 20+ μέτρα και είδε την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας του Πόουπ μετά από επαφή με το δεξί δοκάρι. Το γήπεδο «πάγωσε», όμως στο 45’+2′ ήρθε ένα ακόμα μεγαλύτερο σοκ, όταν ο Γκόρντον αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Φαν Ντάικ, μετά από παρέμβαση του VAR.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Νιούκαστλ επέστρεψε στο χορτάρι με στόχο να παλέψει μέχρι τέλους, έστω για την ισοφάριση. Το σύνολο του Χάου κατάφερε να μειώσει στο 57′, όταν μετά από σέντρα του Λιβραμέντο από τα αριστερά, ο Γκιμαράες πρόλαβε στο δεύτερο δοκάρι τον Κερκέζ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άλισον με κεφαλιά.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και ανά διαστήματα γίνονταν απειλητικοί, χωρίς όμως αυτό να μετουσιώνεται σε τελικές προς την εστία. Παράλληλα, η Λίβερπουλ έψαχνε τρόπους να “τελειώσει” το ματς πριν “μπλέξει” περισσότερο. Ωστόσο δεν τα κατάφερε, γεγονός που πλήρωσε στο 88′, όταν μετά από ένα γέμισμα του Πόουπ, ο Οσούλα βγήκε απέναντι από τον Άλισον, τον πλάσαρε εύστοχα κι “έγραψε” το 2-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Μάλιστα, στο 90’+2′ ο Μπερν βρέθηκε απέναντι από τον Άλισον, όμως νικήθηκε εξ επαφής από τον Βραζιλιάνο πριν ολοκληρώσει την ανατροπή. Ωστόσο, τα απίστευτα γεγονότα δεν σταμάτησαν εκεί. Στο 90’+6′ ο Σλοτ έριξε στο ματς τον 16χρονο Ενγκουμόχα και ο νεαρός επιθετικός ευτύχησε να λυτρώσει τους “κόκκινους” σκοράροντας τέσσερα λεπτά αργότερα, μετά από ασίστ του Σαλάχ, για το 3-2.