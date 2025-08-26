MENU
Παναθηναϊκός: Η πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με την πράσινη φανέλα (vid)

Τα χαμόγελα του 28χρονου Πορτογάλου άσου με τον Ρουί Βιτόρια, η προπόνηση στη Λεωφόρο και οι πρώτες στιγμές με την πράσινη φανέλα μέσα από το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Δείτε το βίντεο...

