Ζευγάρωσε τις νίκες της η Μπιλμπάο

Διπλασίασε τις νίκες της στο ισπανικό πρωτάθλημα η Αθλέτικ Μπιλμπάο, καθώς επικράτησε εντός έδρας με 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της La Liga.

Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, καθώς μετράει δύο θετικά αποτελέσματα σε ισάριθμες αγωνιστικές στη νέα σεζόν του ισπανικού πρωταθλήματος. Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη Σεβίλλη, οι Βάσκοι υπέταξαν και τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Οι γηπεδούχοι ήταν κυρίαρχοι από την αρχή στον αγωνιστικό χώρο του “Σαν Μαμές”, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν στόχο. Η ώρα περνούσε και τα πράγματα γίνονταν ακόμη πιο δύσκολα, όμως τη λύση έδωσε ο Σάνθετ, ο οποίος με εκτέλεση πέναλτι έγραψε το τελικό 1-0 στο 66ο λεπτό.