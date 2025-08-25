MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κίνδυνος να χαθεί ο Μέινου, πιθανό να γυρίσει στην Μπέτις ο Άντονι

Πέντε ομάδες παρακολουθούν την περίπτωση του 20χρονου μέσου, την στιγμή που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει να βρίσκει τη «φόρμουλα» για να επιστρέψει ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός στην Ανδαλουσία και να συνεχίσει ό,τι άρχισε πέρυσι υπό τις οδηγίες του Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Ο Κόμπι Μέινου είναι από την ταλαντούχα γενιά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σίγουρα, ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν θα ήθελε να τον χάσει για κακή επικοινωνία με τη διοίκηση.

Γνωστός λογαριασμός στο «Χ» που συλλέγει ρεπορτάζ σχετικά με κάθε παίκτη στην μεταγραφική περίοδο, γνωστοποιεί ότι για τον 20χρονο Άγγλο μέσο υπάρχει ενδιαφέρον από Τσέλσι, Τότεναμ, Φούλαμ, Μπράιτον και Μπρέντφορντ. Από τη μεριά του, ζητάει νέο συμβόλαιο από τους «Κόκκινους Διαβόλους» με 180 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα.

 

Οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ είναι αρνητικοί, όμως δεν θέλουν να τον χάσουν, ενώ ο Μέινου μπορεί να «σκανάρει» την αγορά, όμως δεν θέλει να φύγει στην πραγματικότητα. Σε αντίθεση, δηλαδή, με τον Άντονι που αναμένεται να επιστρέψει στην Μπέτις, καθώς οι δυο πλευρές δουλεύουν μια συμφωνία που θα κλείσει το κεφάλαιο «Μάντσεστερ», οριστικά.

