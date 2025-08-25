Η Έβερτον ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιλερ Ντίμπλινγκ από τη Σαουθάμπτον

Η Έβερτον προχώρησε στην απόκτηση του Τάιλερ Ντίμπλινγκ από τη Σαουθάμπτον, με τον νεαρό εξτρέμ να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Premier League.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε 33 αγώνες με τους «Άγιους» την περσινή σεζόν. Αν και το ποσό της μεταγραφής δεν έγινε επίσημα γνωστό, τα βρετανικά μέσα κάνουν λόγο για συμφωνία ύψους περίπου 42 εκατομμυρίων λιρών (56,7 εκατομμύρια δολάρια).

«Πιστεύω πως ήρθα στην Έβερτον την κατάλληλη στιγμή και ελπίζω να μείνω εδώ για πολλά χρόνια», δήλωσε ο Ντίμπλινγκ στο evertontv, προσθέτοντας: «Ο στόχος μου για φέτος είναι να παίξω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια και να βοηθήσω την ομάδα με γκολ και ασίστ».

Η Έβερτον μετράει στην εφετινή αγωνιστική περίοδο μία νίκη και μία ήττα στο πρωτάθλημα, ενώ την Τετάρτη αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μάνσφιλντ Τάουν για το League Cup, πριν επισκεφθεί το Σάββατο τη Γουλβς για την Premier League.