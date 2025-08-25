Στροφή στη ρεβάνς με Ριέκα για ΠΑΟΚ - Καθαρό το απουσιολόγιο του Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα στην Super League, στρέφει την προσοχή του στην ρεβάνς με την Ριέκα, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να έχει καθαρό απουσιολόγιο.

Οι «ασπρόμαυροι» ξεκινούν πάνοπλοι την προετοιμασία τους για τον κρίσιμο επαναληπτικό με τους Κροάτες, με τους παίκτες που αγωνίστηκαν βασικοί κόντρα στην ΑΕΛ να ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου, δούλεψαν με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, πάνω στον τομέα της τακτικής και έπαιξαν οικογενειακό διπλό, με τον Ρουμάνο τεχνικό να καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς προβλήματα.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η πρεμιέρα της Stoiximan Super League βρήκε τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει τον στόχο του και να παίρνει τους τρεις βαθμούς κόντρα στην ΑΕΛ. Ο διακόπτης γυρίζει πλέον και η προσοχή όλων στρέφεται στο παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Ριέκα και την πρόκριση στο League Phase του UEFA Europa League 2025-26.

Η προετοιμασία για το μεγάλο παιχνίδι ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (25.08) στη Νέα Μεσημβρία. Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στην ΑΕΛ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιπο δούλεψαν στον τομέα της τακτικής και έπαιξαν οικογενειακό διπλό.

Το ιατρικό δελτίο παραμένει λευκό κι ο Ράζβαν Λουτσέσκου καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς προβλήματα.

Την Τρίτη (26.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00».