Ημέρα Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές και αποχώρησε από την Τούμπα (pics+vid)

Στον αστερισμό του Χρήστου Ζαφείρη κινούνται άπαντες στον ΠΑΟΚ, με τον 22χρονο χαφ να βάζει την υπογραφή του στο συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο αποχωρώντας από το γήπεδο της Τούμπας.

Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι της Δευτέρας, με τους οπαδούς του Δικεφάλου να του επιφυλάσσουν αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 22χρονος χαφ βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, υπογράφοντας το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο.

Στην Τούμπα βρέθηκε και η οικογένεια του νεαρού ποδοσφαιριστή, με τον Ζαφείρη αφού ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά (σ.σ. video παρουσίασης), υπέγραψε το συμβόλαιό του και λίγο μετά τις 22:00 αποχώρησε από το γήπεδο της Τούμπας.

Όπως ήταν φυσικό, έξω από το γήπεδο της Τούμπας υπήρχαν και αρκετοί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που περίμεναν τον 22χρονο χαφ, με τον Ζαφείρη να μην χαλάει το χατίρι σε κανέναν, υπογράφοντας αρκετά αυτόγραφα.

Δείτε παρακάτω video και φωτογραφίες: