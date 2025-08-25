Παπαδόπουλος: «Η ομάδα έχει καρδιά, πιστεύουμε ότι θα κάνουμε κάτι καλό και φέτος»

Στην πίστη της ομάδας του, παρότι βρέθηκε πίσω με δύο γκολ, στάθηκε μετά την νίκη (3-2) κόντρα στην Κηφισιά ο προπονητής του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ δεν παρέλειψε να θέσει υψηλά τον πήχη και την φετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

«Να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά, έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι για τους φιλάθλους και τους τηλεθεατές. Για μας δεν ήταν καλό το παιχνίδι στην αρχή, κάπου χάσαμε το μυαλό μας και τις θέσεις μας και δεχθήκαμε αδικαιολόγητα δύο γκολ. Όμως η ομάδα μου έχει καρδιά, ξέρω ποια παιδιά έχω στην ομάδα, δεν απογοητεύονται και έχουν εμπιστοσύνη. Αυτό που μας γεμίζει είναι η πίστη για τον συμπαίκτη μας, για τον σύλλογο και αυτό γύρισε το παιχνίδι.

Ήταν σημαντικό ότι μπήκαμε γρήγορα στο παιχνίδι, το δεύτερο μέρος ήταν ισορροπημένο και αναγκαστικά μόνο αμυνθήκαμε μετά την κόκκινη κάρτα. Πιστεύουμε ότι θα κάνουμε κάτι καλό και φέτος. Αυτό δεν γίνεται μόνο με δουλειά, αλλά με προσπάθεια μέσα στο γήπεδο. Ευχαριστούμε και τον κόσμο για τη βοήθεια, θέλουμε κάθε φορά να είναι περισσότερος γιατί αξίζει στην ομάδα. Και το σακάκι δεν θα το ξαναφορέσω!»