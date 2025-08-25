Ολυμπιακός: Σκόραρε ο Μανέ στο ματς της Μιάλμπι κόντρα στη Γκάις (vid)

Ο Αμπντουλί Μανέ, που θεωρείται κλεισμένος από τον Ολυμπιακό, άνοιξε το σκορ στον αγώνα της Μιάλμπι κόντρα στη Γκάις στο 64ο λεπτό, για την 21η αγωνιστική του σουηδικού πρωταθλήματος.

Ο Αμπντουλί Μανέ έχει κλείσει στον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην χώρα μας, προκειμένου να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πειραιώτες και να ενισχύσει την ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Ο ταλαντούχος 20χρονος επιθετικός θα παραμείνει στην Μιάλμπι μέχρι τις αρχές Νοέμβρη που ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα Σουηδίας, καθώς η ομάδα του παλεύει για την κατάκτηση του τίτλου και ο Μανέ αποτελεί «βαρόμετρο» για εκείνη.

Αυτό απέδειξε για ακόμη μία φορά, καθώς στο ματς κόντρα στην Γκάις ξεκίνησε βασικός και άνοιξε το σκορ για την Μιάλμπι στο 64΄ με πλασέ μέσα από την περιοχή!