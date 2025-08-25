Βαθμολογία Super League: Ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα - Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Με συναρπαστικά παιχνίδια ξεκίνησε η Stoiximan Super League, με το Λεβαδειακός - Κηφισιά να ξεχωρίζει, καθώς οι Βοιωτοί επικράτησαν 3-2 σε ένα ματς με ανατροπές και ένταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρεμιέρα δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, αφού η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα του «τριφυλλιού» λόγω της ευρωπαϊκής του υποχρέωσης απέναντι στη Σαμσούνσπορ. Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής Άρης – Βόλος 2-0 Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0 Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0 Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (αναβλήθηκε) Η βαθμολογία 1. Ατρόμητος 3 2. ΑΕΚ 3 3. Άρης 3 4. Ολυμπιακός 2 5. Λεβαδειακός 3 6. ΠΑΟΚ 3 7. ΟΦΗ 0 8. Παναθηναϊκός 0 9. Κηφισιά 0 10. ΑΕΛ 0 11. Αστέρας Τρίπολης 0 12. Βόλος 0 13. Παναιτωλικός 0 14. Πανσερραϊκός 0 Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής Σάββατο 30 Αυγούστου Βόλος - Ολυμπιακός (19:00) Πανσερραϊκός - ΟΦΗ (19:30) Άρης - Παναιτωλικός (21:00) ΑΕΛ - Κηφισιά (21:30) Κυριακή 31 Αυγούστου ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης (20:00) ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (21:00) Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός (22:00)