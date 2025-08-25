Βαθμολογία Super League: Ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα - Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρεμιέρα δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, αφού η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα του «τριφυλλιού» λόγω της ευρωπαϊκής του υποχρέωσης απέναντι στη Σαμσούνσπορ.
Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής
Άρης – Βόλος 2-0
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0
Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (αναβλήθηκε)
Η βαθμολογία
1. Ατρόμητος 3
2. ΑΕΚ 3
3. Άρης 3
4. Ολυμπιακός 2
5. Λεβαδειακός 3
6. ΠΑΟΚ 3
7. ΟΦΗ 0
8. Παναθηναϊκός 0
9. Κηφισιά 0
10. ΑΕΛ 0
11. Αστέρας Τρίπολης 0
12. Βόλος 0
13. Παναιτωλικός 0
14. Πανσερραϊκός 0
Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 30 Αυγούστου
Βόλος - Ολυμπιακός (19:00)
Πανσερραϊκός - ΟΦΗ (19:30)
Άρης - Παναιτωλικός (21:00)
ΑΕΛ - Κηφισιά (21:30)
Κυριακή 31 Αυγούστου
ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης (20:00)
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (21:00)
Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός (22:00)