Βαθμολογία Super League: Ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα - Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Με συναρπαστικά παιχνίδια ξεκίνησε η Stoiximan Super League, με το Λεβαδειακός - Κηφισιά να ξεχωρίζει, καθώς οι Βοιωτοί επικράτησαν 3-2 σε ένα ματς με ανατροπές και ένταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρεμιέρα δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, αφού η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα του «τριφυλλιού» λόγω της ευρωπαϊκής του υποχρέωσης απέναντι στη Σαμσούνσπορ.

 

Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής

Άρης – Βόλος 2-0

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0

Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (αναβλήθηκε)

 

Η βαθμολογία

1. Ατρόμητος 3

2. ΑΕΚ 3

3. Άρης 3

4. Ολυμπιακός 2

5. Λεβαδειακός 3

6. ΠΑΟΚ 3

7. ΟΦΗ 0

8. Παναθηναϊκός 0

9. Κηφισιά 0

10. ΑΕΛ 0

11. Αστέρας Τρίπολης 0

12. Βόλος 0

13. Παναιτωλικός 0

14. Πανσερραϊκός 0

 

Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής

 

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος - Ολυμπιακός (19:00)

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ (19:30)

Άρης - Παναιτωλικός (21:00)

ΑΕΛ - Κηφισιά (21:30)

 

Κυριακή 31 Αυγούστου

ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης (20:00)

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (21:00)

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός (22:00)

