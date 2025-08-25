Εντός έδρας επικράτηση με ανατροπή για τον Λεβαδειακό, ο οποίος ανέτρεψε το 0-2 (Τετέι 17', Πόμπο 25') και πήρε την νίκη με 3-2 (Λαγιούς 35', Όζμπολτ 39' - 67') απέναντι στην Κηφισιά. Αποβλήθηκε στο 82' ο Τσιμπόλα, αφήνοντας τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες.

Λεβαδειακός και Κηφισιά έδωσαν την δική τους πρεμιέρα, στο παιχνίδι της Δευτέρας, το οποίο ολοκλήρωσε την πρώτη στροφή της Stoiximan Super League.

Ίσως στο πιο χορταστικό παιχνίδι του τριημέρου, οι δύο ομάδες μπήκαν από το πρώτο λεπτό με το πόδι πατημένο στο γκάζι και μας γέμισαν με γκολ, ανατροπές και θέαμα.

Η Κηφισιά φάνηκε να πιάνει στον ύπνο την ομάδα του Λεβαδειακού, σκοράροντας δις στο 25λεπτο.

Πρώτος ο Τετέι, στο 17ο λεπτό άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεσ πέναλτι, για να έρθει ο Πόμπο στο 25ο λεπτό, με απευθείας εκτέλεση φάουλ, να κάνει το 0-2 για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Σαστισε ο Λοντίγκιν και δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Η απάντηση όμως ήρθε άμεσα, πριν την ανάπαυλα. Στο 35' ο Τσάπρας έστρωσε στο Λαγιούς και εκείνος από το ύψος του πέναλτι μείωσε για την ομάδα του. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Όζμπολτ ισοφάρισε στο 39' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και το παιχνίδι ξεκινούσε ξανά από την "αρχή".

Στο δεύτερο μέρος δε θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ανάλογη συνέχεια, όμως, χωρίς να υπάρχουν τα γκολ των πρώτων 45 λεπτών, το επίπεδο παρέμεινε υψηλό.

Οι δύο ομάδες πήγαν σε πιο συντηρητικό τέμπο, ψάχνοντας το γκολ της νίκης.

Η απόλυτη ανατροπή ήρθε για τους γηπεδούχους στο 67'. O Όζμπολτ έκλεψε την μπάλα από την άμυνα της Κηφισιάς και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.

Στο 82ο λεπτό οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες. Ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Τσιμπόλα, άφησε τον Λεβαδειακό με αριθμητικό μειονέκτημα οκτώ λεπτά πριν την λήξη του αγώνα.

Η ομάδα του Λέτο πίεσε, όμως οι πράσινοι δεν λύγισαν και κράτησαν το υπέρ τους 3-2, κατακτώντας σημαντικό τρίποντο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκαι, Κωστή, Μπαλτσι, Παλάσιος, Λαγιούς, Όζμπολτ

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης, Ντίας, Έμπο, Τζίμας, Πόμπο, Αντονίσε, Τετέι