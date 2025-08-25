«Τρέλα» των οπαδών της Σαμσουνσπόρ ενόψει Παναθηναϊκού, ολοταχώς για sold-out (vid)

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ αναμένεται να εξαντλήσουν όλα τα εισιτήρια για την ρεβάνς των Play-Offs του Europa League, κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Το «Τριφύλλι» νίκησε με 2-1 την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Europa League, η οποία ωστόσο θα κριθεί στην ρεβάνς της Σαμψούντας.

Η τουρκική ομάδα διεκδικεί την ευρωπαϊκή της παρουσία για πρώτη φορά στην ιστορία της (έχει βέβαια εξασφαλίσει το Conference League) και το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό έχει αποκτήσει φυσικά ιστορικό χαρακτήρα.

Ως φυσικό επακόλουθο, στα εκδοτήρια των εισιτηρίων υπήρχαν μέσα στην ημέρα πολύ μεγάλες ουρές και θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει sold-out στο γήπεδο χωρητικότητας 33.919 θεατών.

