Τίμησαν τη μνήμη του Δημήτρη Μανίτσα τα παιδιά των Ακαδημιών της ΑΕΚ

Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησαν τα παιδιά των Ακαδημιών της ΑΕΚ καθώς τίμησαν τη μνήμη του Δημήτρη Μανίτσα .

Ο οποίος θυμίζουμε πέθανε ξαφνικά, προδομένος από την καρδιά του μόλις στα 60 του χρόνια. Ο Δημήτρης Μανίτσας υπηρέτησε επί σειρά ετών την αγαπημένη του ομάδα, την ΑΕΚ, από τη θέση του φροντιστή ενώ βοήθησε σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις κατηγορίες.

Έτσι, στις σημερινές προπονήσεις των ομάδων Κ19, Κ17, Κ16 και Κ15 της ΑΕΚ στα Σπάτα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Ο Δημήτρης Μανίτσας ήταν φροντιστής της Ακαδημίας από το 2014 ως το 2021 και της ΑΕΚ Β από το 2021 ως το 2025. Κάποια από αυτά τα παιδιά τον ήξεραν από όταν ήρθαν στην Ακαδημία σε πολύ μικρή ηλικία και ήταν αρκετά δεμένα μαζί του.

Θυμίζουμε πως τον Δημήτρη Μανίτσα είχε αποχαιρετήσει προ ημερών και ο Ηλίας Ατματσίδη με μια συγκινητική ανάρτηση στην οποία ανέφερε:

«Πολύ άσχημη μέρα για την οικογένεια της ΑΕΚ. Ένας στρατιώτης της ιδέας της, ένας άνθρωπος που δεν έφυγε ποτέ από κοντά της εδώ και δεκαετίες δεν είναι πια εδώ. Ο Δημήτρης Μανίτσας ήταν ξεχωριστός γιατί ήταν… πολύ ΑΕΚ και το έδειξε με πράξεις. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε κατηγορία, σε κάθε τμήμα της, ήταν εκεί να την υπηρετήσει. Η καρδιά του τον πρόδωσε, μία καρδιά που χτυπούσε μόνο για την ΑΕΚ.

Μητσάρα σε ευχαριστούμε για όλα. Κανείς μας δεν ξεχνά.

Καλό ταξίδι…».