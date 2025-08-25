Ιταλική ενίσχυση στον «άσο» για την Athens Kallithea

Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκο Κρέσπι, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα και αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Σπέτσια.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Ιταλού τερματοφύλακα Gian Marco Crespi, 24 ετών, με κανονική μεταγραφή από τη Spezia Calcio στην ιταλική Serie B.

Γεννημένος στο Udine, o Crespi αναδείχθηκε από την ακαδημία της Udinese, και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα με την AC Gozzano στη Serie C, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του σε ηλικία 18 ετών τον Αύγουστο 2019 και καταγράφοντας 24 συμμετοχές ως βασικός τη σεζόν 2019/20.

Ο Crespi υπέγραψε στην Crotone στα μέσα της σεζόν 2019/20, και την επόμενη χρονιά πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Serie A με την ομάδα, σε μία ισοπαλία με 0-0 κόντρα στη Fiorentina τον Μάιο 2021.

Τις επόμενες δύο σεζόν, ο Crespi αγωνίστηκε ως δανεικός στη Serie C με τις Pistoiese (16 συμμετοχές), Picerno (17 συμμετοχές) και Juventus Next Gen (έξι συμμετοχές). Ο Crespi υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Juventus Next Gen τον Οκτώβριο 2023, προτού ενταχθεί στη Spezia τον Ιανουάριο 2024.

Την περσινή σεζόν, αγωνίστηκε στην Caldiero Terme με τη μορφή δανεισμού, καταγράφοντας 15 συμμετοχές στο δεύτερο μισό της χρονιάς».

Καλωσήρθες, Gian Marco».