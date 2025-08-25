Πορτογαλικό δημοσίευμα: «Προφορική συμφωνία Ιωαννίδη με Σπόρτινγκ»

Πορτογαλικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον Φώτη Ιωαννίδη, για συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών.

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί τον βασικό στόχο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, με τα «Λιοντάρια» να επιδιώκουν να αντικαταστήσουν με τον Έλληνα φορ τον Κόνραντ Χάρντερ, που οδεύει στην Μίλαν.

Το «maisfutebol» μάλιστα κάνει λόγο για προφορική συμφωνία ανάμεσα στον αρχηγό του Παναθηναϊκού και την πορτογαλική ομάδα, για συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών, που θα κάνει τον Ιωαννίδη εκ νέου συμπαίκτη με τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Βέβαια, το δημοσίευμα αναφέρει πως η Σπόρτινγκ ξεκίνησε τις συζητήσεις με το «Τριφύλλι» από τα 15 εκατ. ευρώ κι αυτή την στιγμή είναι πρόθυμη να καταβάλει 18-20 εκατ. ευρώ, ποσό χαμηλότερο από αυτό που αξιώνουν οι «πράσινοι».

Όπως και να 'χει, η μεταγραφική περίοδος βαδίζει προς το φινάλε της και έτσι όλες οι ανοιχτές υποθέσεις αναμένεται να ξεκαθαρίσουν σύντομα.

Απόσπασμα από το δημοσίευμα:

«Αυτή τη στιγμή, τα «λιοντάρια» είναι διατεθειμένα να καταβάλουν μεταξύ 18 και 20 εκατ. ευρώ σταθερά για τον Έλληνα επιθετικό, έχοντας ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό από τα 15 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική ομάδα αρχικά ζητούσε περίπου 22 εκατ. ευρώ για την πώληση, ωστόσο αντιλήφθηκε, ιδίως τις τελευταίες ημέρες, ότι ο φορ έχει χάσει μέρος της χρηματιστηριακής του αξίας λόγω της περασμένης σεζόν.

Οι δύο σύλλογοι συζητούν επίσης την προσθήκη μπόνους επίτευξης στόχων, καθώς και ποσοστό μεταπώλησης που θα διατηρήσει η ελληνική πλευρά. Με τον παίκτη, πάντως, υπάρχει ήδη μία κατ’ αρχήν προφορική συμφωνία για πενταετές συμβόλαιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιωαννίδης αποτελεί παλιό στόχο της Σπόρτινγκ, ακόμη πριν την έλευση του Κόναρντ Χάρντερ. Είχε προταθεί από τον Ρούμπεν Αμορίμ και τον Ούγκο Βιάνα και τώρα επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τους Ρουί Μπόργκες και Μπερνάρντο Παλμέιρο».