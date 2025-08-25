«Προσέγγιση Ρόμα σε Τσιμίκα, θέλει πώληση η Λίβερπουλ»

«Κρούση» για τον δανεισμό του διεθνή αριστερού μπακ στους «Reds» έκαναν οι Ρωμαίοι, όμως φαίνεται να... διαφωνούν στους όρους του «deal», σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Κώστας Τσιμίκας παραμένει εκτός πλάνων στη Λίβερπουλ και αρκετές ομάδες τον έχουν προσεγγίσει. Μία από αυτές είναι η Ρόμα, ενώ δυο διατηρούν... μυστικοπάθεια.

Οι Ρωμαίοι προτείνουν δανεισμό και έχουν σύμμαχο την επιθυμία του διεθνή αριστερού μπακ, όμως οι πρωταθλητές Αγγλίας θέλουν να πουλήσουν τα δικαιώματά του.

Στο Λίβερπουλ βρίσκεται από το 2020 και αριθμεί 18 ασίστ σε 115 εμφανίσεις, όμως η άφιξη του Μίλος Κέρκεζ και η παραμονή του Άντι Ρόμπερτσον τον ώθησαν στην έξοδο.