«Προσέγγιση Ρόμα σε Τσιμίκα, θέλει πώληση η Λίβερπουλ»

Ο Κώστας Τσιμίκας παραμένει εκτός πλάνων στη Λίβερπουλ και αρκετές ομάδες τον έχουν προσεγγίσει. Μία από αυτές είναι η Ρόμα, ενώ δυο διατηρούν... μυστικοπάθεια.
Οι Ρωμαίοι προτείνουν δανεισμό και έχουν σύμμαχο την επιθυμία του διεθνή αριστερού μπακ, όμως οι πρωταθλητές Αγγλίας θέλουν να πουλήσουν τα δικαιώματά του.
Στο Λίβερπουλ βρίσκεται από το 2020 και αριθμεί 18 ασίστ σε 115 εμφανίσεις, όμως η άφιξη του Μίλος Κέρκεζ και η παραμονή του Άντι Ρόμπερτσον τον ώθησαν στην έξοδο.
🚨🟡🔴 AS Roma have approached Liverpool today for Kostas Tsimikas to join on initial loan deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
Tsimikas wants the move but no green light to the formula yet as #LFC insist on permanent exit.
There are two more clubs in the race for the Greek LB. pic.twitter.com/hCde8PMdUL