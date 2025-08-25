Στα γραφεία του ΠΑΟΚ για υπογραφές ο Ζαφείρης! (vid)

Μετά την ανεπανάληπτη υποδοχή που του έγινε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται ήδη στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το SDNA ήταν εκεί…

Στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος έγινε αντικείμενο λατρείας από τους οπαδούς του Δικεφάλου, που τον υποδέχθηκαν με θερμό τρόπο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο 22χρονος μέσος προκαλεί θερμές εκδηλώσεις σε όποιο μέρος της Θεσσαλονίκης κι αν πατήσει το πόδι του, καθώς πολύς κόσμος (ανάμεσα τους πολλά παιδιά) τον περίμεναν έξω από την Τούμπα και τον αντάμειψαν με ένα πολύ θερμό χειροκρότημα, όταν έκανε την εμφάνιση του για να μεταβεί στα γραφεία της ΠΑΕ για τις τελικές υπογραφές.

Το SDNA ήταν εκεί και κατέγραψε την στιγμή της άφιξης του 22χρονου άσου...