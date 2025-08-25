ΑΟΝΣ Μίλων: Ανακοίνωσε Κίντου και έπιασε... δουλειά (pics)

Την νεαρή ακραία Παυλίνα Κίντου πρόσθεσε η ομάδα της Νέας Σμύρνης που σήμερα (25/8) ξεκίνησε την προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Κώστα Παπαδόπουλου στο «Κροίσος Πέρσης».

Αναλυτικά, η ενημέρωση του ΑΟΝΣ Μίλωνα για την έναρξη της προετοιμασίας και η ανακοίνωση για την προσθήκη της Παυλίνας Κίντου:

«Πρώτη προπόνηση της σεζόν για τη γυναικεία ομάδα του Μίλωνα!

Με χαμόγελα, ενέργεια και πολλή διάθεση για δουλειά, πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη προπόνηση της σεζόν για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων.

Οι αθλήτριες και το προπονητικό επιτελείο μπήκαν στο γήπεδο με ενθουσιασμό, έτοιμοι να ξεκινήσουν το ταξίδι της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Στόχος όλων είναι η καθημερινή βελτίωση, η σκληρή δουλειά και η δημιουργία μιας ομάδας που θα παλέψει για μεγάλες στιγμές τη σεζόν 2025–2026.

Καλή αρχή στην ομάδα μας, με υγεία και επιτυχίες!»

«Ανακοίνωση συνεργασίας με την Παυλίνα Κίντου

Ο Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Παυλίνα Κίντου, η οποία θα αγωνιστεί ως Ακραία για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026.

Η Παυλίνα Κίντου επιστρέφει στην οικογένεια του Μίλωνα, φέρνοντας την νεανική της ενέργεια, αποτελώντας μια αξιόλογη προσθήκη στο ρόστερ της γυναικείας ομάδας βόλεϊ. Με το ταλέντο της αναμένεται να δώσει πολύτιμη βοήθεια, συμβάλλοντας στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Η οικογένεια του Μίλωνα την καλωσορίζει και της εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!»