Μπολόνια: Εκτός δράσης για δυο μήνες ο Ιμόμπιλε

Η επιστροφή του Τσίρο Ιμόμπιλε στη Serie A δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν.

Ο Ιταλός επιθετικός, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ πρώτου σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος σε μία σεζόν, τραυματίστηκε στο πρώτο του κιόλας ματς και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου οκτώ εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε σήμερα (25/8) η Μπολόνια.

Ο Ιμόμπιλε αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο μετά από μόλις 30 λεπτά στην ήττα της Μπολόνια από τη Ρόμα (1-0) το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού, ο οποίος απαιτεί περίπου δύο μήνες αποθεραπείας.

Ο 35χρονος διεθνής Ιταλός πέρασε την περασμένη σεζόν στην Τουρκία, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Μπεσίκτας, όπου σημείωσε 15 γκολ σε 31 αγώνες.

Γέννημα-θρέμμα της Γιουβέντους, με περάσματα από τη Ντόρτμουντ (2014-15) και τη Σεβίλλη (2015-16), ο Ιμόμπιλε έγινε ευρύτερα γνωστός από τη θητεία του στη Λάτσιο, στην οποία αγωνίστηκε από το 2016 έως το 2024. Με τη φανέλα της ομάδας της Ρώμης πέτυχε 207 γκολ σε 340 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Τη σεζόν 2019-20, στην οποία η Λάτσιο τερμάτισε στην 4η θέση της Serie A, ισοφάρισε το ρεκόρ του Γκονζάλο Ιγκουαΐν με 36 γκολ σε μία χρονιά.

Τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του ιταλικού πρωταθλήματος, ο Ιμόμπιλε ήταν μέλος της εθνικής Ιταλίας που κατέκτησε το Euro 2021 και μετρά συνολικά 17 γκολ σε 57 εμφανίσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.