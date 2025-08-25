Πρώτο θέμα στην Τσεχία ο Ζαφείρης: «Τρέλα στην Ελλάδα - Συγκλονιστική υποδοχή από τους φίλους του ΠΑΟΚ» (pics)

Στην επικαιρότητα των ΜΜΕ της Τσεχίας κυριαρχεί το όνομα του Χρήστου Ζαφείρη και η σημερινή (25/8) μεγαλοπρεπής υποδοχή από τους φίλους του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη!

Ο Έλληνας μέσος συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα πάνω του, με την άφιξη του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» να συνοδεύεται με «ασπρόμαυρη» τρέλα από τον κόσμο του Δικεφάλου, θυμίζοντας... άλλες εποχές.

Οι εντυπωσιακές εικόνες της υποδοχής του δεν ταξίδεψαν μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στην Τσεχία, με την επικαιρότητα της Σλάβια Πράγας να κινείται γύρω από την άφιξη του και την οριστικοποίηση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

«Συγκλονιστική υποδοχή, η απόλυτη τρέλα»

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «RUIK» υπογραμμίζει τον τεράστιο ενθουσιασμό που επικρατεί στις τάξεις των «ασπρόμαυρων», κάνοντας λόγο για υποδοχή που όμοια της δεν θα πραγματοποιούταν στην Τσεχία:

«Η απόλυτη τρέλα, ο Ζαφείρης έφτασε στην Ελλάδα και οι οπαδοί του επιφύλαξαν συγκλονιστική υποδοχή. Το τέλος του μεγάλου μεταγραφικού έπους πλησιάζει αργά και σταθερά.

Ο Χρήστος Ζαφείρης φεύγει από τη Σλάβια Πράγας και σύντομα θα υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα και έχει γίνει δεκτός από τον κόσμο με τρόπο που δεν θα τον υποδέχονταν εδώ».

«Πλήθος από οπαδούς στο αεροδρόμιο»

Από την άλλη, το «infotbal» κάνει λόγο για πλήθος οπαδών του ΠΑΟΚ, όπου περίμεναν τον Ζαφείρη στο αεροδρόμιο και τραγουδούσαν συνθήματα για εκείνον:

«Ο Ζαφείρης και η τρέλα στην Ελλάδα. Τον περίμενε στο αεροδρόμιο ένα πλήθος από οπαδούς που τον τραγουδούσαν. Ο μέσος προσγειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όπου πλέον περιμένει τις ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή του πλουσιοπάροχου συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ».

«Το μεγαλύτερο γεγονός του καλοκαιριού - Ποζάρει με την φανέλα του ΠΑΟΚ από τις αρχές Αυγούστου;»

Τέλος, το «isport» επικεντρώνεται στην φωτογραφία που κυκλοφόρησε με τον Έλληνα μέσο να ποζάρει με την φανέλα του ΠΑΟΚ πριν από δύο εβδομάδες, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη μεταγραφή αποτελεί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του καλοκαιριού:

«Ίσως το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός αυτής της μεταγραφικής περιόδου για την Ελλάδα. Ο Χρήστος Ζαφείρης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να βάλει οριστικό και επίσημο τέλος στο σίριαλ της μεταγραφής του από τη Σλάβια Πράγας στον ΠΑΟΚ.

Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου έτυχε της ανάλογης υποδοχής, με οπαδούς να τον περιμένουν στο αεροδρόμιο. Επιπλέον, η πληροφορία ότι ήδη από τις αρχές Αυγούστου επρόκειτο να ποζάρει με τη φανέλα του Δικεφάλου τράβηξε την προσοχή των δικτύων και των ελληνικών ΜΜΕ».