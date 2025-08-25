MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Με Παλάσιος και Λοντίγκιν ο Λεβαδειακός εναντίον της Κηφισιάς - Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για τον αγώνα Λεβαδειακός - Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να ευελπιστούν η κάθε μία να αποσπάσει το τρίποντο στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν.

Ο Λεβαδειακός έχει στο βασικό του σχήμα τους δύο νεοαποκτηθέντες Λοντίγκιν και Παλάσιος, δείχνοντας πως ο Νίκος Παπαδόπουλος υπολογίζει άμεσα στις υπηρεσίες τους.

 

Οι προπονητές ανακοίνωσαν τις βασικές επιλογές τους για τον αγώνα:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκαι, Κωστή, Μπαλτσι, Παλάσιος, Λαγιούς, Όζμπολτ.

Αναπληρωματικοί: Ανακερ, Γκαραβέλης, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Τσιμπόλα, Συμελίδης, Φίλων, Λαμαράνα, Πεντρόσο, Μανθάτης, Βέρμπιτς, Κάτρης.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης, Ντίας, Έμπο, Τζίμας, Πόμπο, Αντονίσε, Τετέι.

Αναπληρωματικοί: Νικοπολίδης, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πέρεθ, Μάναλης, Πατήρας, Εσκιβέλ, Ποκόρνι, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιόλικ, Σμπώκος.

Η αναμέτρηση αναμένεται να κρίνει τις πρώτες εντυπώσεις της σεζόν, με τον Λεβαδειακό να φιλοδοξεί να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα στην έδρα του και την Κηφισιά να ψάχνει νίκη εκτός έδρας.

Με Παλάσιος και Λοντίγκιν ο Λεβαδειακός εναντίον της Κηφισιάς - Οι ενδεκάδες των ομάδων