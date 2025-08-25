Με Παλάσιος και Λοντίγκιν ο Λεβαδειακός εναντίον της Κηφισιάς - Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ο Λεβαδειακός έχει στο βασικό του σχήμα τους δύο νεοαποκτηθέντες Λοντίγκιν και Παλάσιος, δείχνοντας πως ο Νίκος Παπαδόπουλος υπολογίζει άμεσα στις υπηρεσίες τους.
Οι προπονητές ανακοίνωσαν τις βασικές επιλογές τους για τον αγώνα:
Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκαι, Κωστή, Μπαλτσι, Παλάσιος, Λαγιούς, Όζμπολτ.
Αναπληρωματικοί: Ανακερ, Γκαραβέλης, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Τσιμπόλα, Συμελίδης, Φίλων, Λαμαράνα, Πεντρόσο, Μανθάτης, Βέρμπιτς, Κάτρης.
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης, Ντίας, Έμπο, Τζίμας, Πόμπο, Αντονίσε, Τετέι.
Αναπληρωματικοί: Νικοπολίδης, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πέρεθ, Μάναλης, Πατήρας, Εσκιβέλ, Ποκόρνι, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιόλικ, Σμπώκος.
Η αναμέτρηση αναμένεται να κρίνει τις πρώτες εντυπώσεις της σεζόν, με τον Λεβαδειακό να φιλοδοξεί να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα στην έδρα του και την Κηφισιά να ψάχνει νίκη εκτός έδρας.