Με Παλάσιος και Λοντίγκιν ο Λεβαδειακός εναντίον της Κηφισιάς - Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για τον αγώνα Λεβαδειακός - Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να ευελπιστούν η κάθε μία να αποσπάσει το τρίποντο στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν.

Ο Λεβαδειακός έχει στο βασικό του σχήμα τους δύο νεοαποκτηθέντες Λοντίγκιν και Παλάσιος, δείχνοντας πως ο Νίκος Παπαδόπουλος υπολογίζει άμεσα στις υπηρεσίες τους.

Οι προπονητές ανακοίνωσαν τις βασικές επιλογές τους για τον αγώνα:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκαι, Κωστή, Μπαλτσι, Παλάσιος, Λαγιούς, Όζμπολτ.

Αναπληρωματικοί: Ανακερ, Γκαραβέλης, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Τσιμπόλα, Συμελίδης, Φίλων, Λαμαράνα, Πεντρόσο, Μανθάτης, Βέρμπιτς, Κάτρης.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης, Ντίας, Έμπο, Τζίμας, Πόμπο, Αντονίσε, Τετέι.

Αναπληρωματικοί: Νικοπολίδης, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πέρεθ, Μάναλης, Πατήρας, Εσκιβέλ, Ποκόρνι, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιόλικ, Σμπώκος.

Η αναμέτρηση αναμένεται να κρίνει τις πρώτες εντυπώσεις της σεζόν, με τον Λεβαδειακό να φιλοδοξεί να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα στην έδρα του και την Κηφισιά να ψάχνει νίκη εκτός έδρας.