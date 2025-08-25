ΑΕΚ: Η εμψύχωση του Ηλιόπουλου στους παίκτες, η έκρηξη στα γκολ και η αποθέωση (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα την παραμάμερα του αγώνα με τον Πανσερραϊκού με τα πλάνα να είναι απολαυστικά και να περιλαμβάνουν την… εμψύχωση του Μάριου Ηλιόπουλου στους παίκτες πριν την σέντρα, την έκρηξη στα γκολ, τις αντιδράσεις και την αποθέωση!

Διαβάστε παρακάτω την σχετική ενημέρωση της ΑΕΚ και δείτε το βίντεο της παρακάμερας:

Η ΑΕΚ άρχισε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην STOIXIMAN Super League για τη σεζόν 2025-26, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 2-0 στην OPAP Arena, την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025.



Η ομάδα μας είχε πρωταγωνιστή στα δύο τέρματα τον Ζίνι. Ο νεαρός επιθετικός κέρδισε το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Πέτρος Μάνταλος στο 23’ και πέτυχε το 2-0 στο 27ο λεπτό με πλασέ μέσα από την περιοχή.



Παρότι ακολούθησαν σημαντικές ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ, αυτά τα δύο γκολ ήταν αρκετά για να καταγράψει η ΑΕΚ την πρώτη νίκη στο Πρωτάθλημα για φέτος, με τον κόσμο της που βρέθηκε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας να την χειροκροτεί στο φινάλε.



Comsote Telekom MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο αρχηγός της ομάδας μας, Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος με το χθεσινό του γκολ έχει σκοράρει για 11 διαδοχικές σεζόν με την κιτρινόμαυρη φανέλα στην Α' Εθνική!



Η κάμερα του ΑΕK TV ήταν στην OPAP Arena και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.