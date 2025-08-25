ΑΕΚ: Η εμψύχωση του Ηλιόπουλου στους παίκτες, η έκρηξη στα γκολ και η αποθέωση (vid)

Διαβάστε παρακάτω την σχετική ενημέρωση της ΑΕΚ και δείτε το βίντεο της παρακάμερας:
Η ΑΕΚ άρχισε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην STOIXIMAN Super League για τη σεζόν 2025-26, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 2-0 στην OPAP Arena, την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025.
Η ομάδα μας είχε πρωταγωνιστή στα δύο τέρματα τον Ζίνι. Ο νεαρός επιθετικός κέρδισε το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Πέτρος Μάνταλος στο 23’ και πέτυχε το 2-0 στο 27ο λεπτό με πλασέ μέσα από την περιοχή.
Παρότι ακολούθησαν σημαντικές ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ, αυτά τα δύο γκολ ήταν αρκετά για να καταγράψει η ΑΕΚ την πρώτη νίκη στο Πρωτάθλημα για φέτος, με τον κόσμο της που βρέθηκε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας να την χειροκροτεί στο φινάλε.
Comsote Telekom MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο αρχηγός της ομάδας μας, Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος με το χθεσινό του γκολ έχει σκοράρει για 11 διαδοχικές σεζόν με την κιτρινόμαυρη φανέλα στην Α' Εθνική!
Η κάμερα του ΑΕK TV ήταν στην OPAP Arena και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.