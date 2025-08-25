Ένα δώρο ζωής στο Αιγάλεω - Δωρεά απινιδωτή από τον Χρήστο Δάρα

Μια πράξη που ξεπερνά το ποδόσφαιρο και αγγίζει το βαθύτερο νόημα του αθλητισμού πραγματοποιήθηκε στο Αιγάλεω.

Ο Γενικός Διευθυντής του αγωνιστικού τμήματος και επικεφαλής του ιατρικού τιμ της ομάδας, Χρήστος Δάρας, προσέφερε έναν απινιδωτή, ενισχύοντας ουσιαστικά την ασφάλεια τόσο των ποδοσφαιριστών όσο και των φιλάθλων.

Η κίνηση αυτή έχει τεράστια σημασία, καθώς η παρουσία ενός απινιδωτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε μια κρίσιμη στιγμή. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δείχνει ότι στο Αιγάλεω δεν ενδιαφέρονται μόνο για τις επιτυχίες μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά και για το ύψιστο αγαθό: την ανθρώπινη ζωή.

Η ΠΑΕ Αιγάλεω εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες της προς τον κ. Δάρα, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες πράξεις φανερώνουν το πραγματικό πρόσωπο της ομάδας και της μεγάλης οικογένειάς της.

Γιατί, όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε, «η υγεία και η ζωή είναι το μεγαλύτερο τρόπαιο».