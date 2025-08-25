Μέναλο για τη ρεβάνς της Τούμπας: «Δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε τον ΠΑΟΚ»

Ο Λούκα Μέναλο, ο σκόρερ της Ριέκα στο πρώτο παιχνίδι, δεν έχει το παραμικρό ίχνος φόβου απέναντι στον ΠΑΟΚ, δείχνοντας πανέτοιμος για τη ρεβάνς της Τούμπας.

Οι νταμπλούχοι Κροατίας ηττήθηκαν από τη Βαραζντίν (1-2) και πλέον επικεντρώνονται στον επαναληπτικό της Τούμπας (28/8 20:30) απέναντι στον Δικέφαλο.

Ο σκόρερ του πρώτου αγώνα στο Ρουγιέβιτσα, ο Λούκα Μέναλο, χωρίς κανένα αίσθημα φόβου, σχολίασε πως είναι... απόλαυση να παίζεις σε τέτοια γήπεδα όπως η Τούμπα και το Πολιούντ, τα οποία δίνουν έξτρα κίνητρο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το αν υπάρχει φόβος λόγω της κακής προϊστορίας: «Δεν υπάρχει λόγος για φόβο. Όταν παίζεις με χαρακτήρα και νοοτροπία, είμαστε πρωταθλητές Κροατίας και έτσι πρέπει να πάμε εκεί, ώστε να μας φοβούνται αυτοί. Παίζουν πολύ διαφορετικά στην έδρα τους, αλλά πάμε να παλέψουμε, να το χαρούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει καιρό την ομάδα του ενωμένη, μπαίνουν σε ρυθμό, έκαναν ροτέισιον χθες... Αλλά δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε. Παίζουμε στην Τούμπα και μετά στο Πολιούντ, δεν υπάρχει καλύτερο. Πρέπει να απολαύσεις το ποδόσφαιρο».

