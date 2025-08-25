Αγκιλέρα: «Προχωρημένη η πώληση του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό - Τα οικονομικά δεδομένα» (pic)

Δημοσιογράφος από την Αργεντινή παρουσίασε τις δικές του πληροφορίες όσον αφορά την υπόθεση του Βιθέντε Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό.

Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός απασχολεί το «Τριφύλλι» και ο Λεάντρο Αγκιλέρα, δημοσιογράφος από την πατρίδα του, υποστήριξε πως η πώλησή του στον Παναθηναϊκό είναι αυτή την στιγμή προχωρημένη.

Όπως ανέφερε, οι «πράσινοι» έχουν καταθέσει πρόταση ύψους 4.5 εκατ. δολαρίων για το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, με την Μπόκα Τζούνιορς να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.

Παράλληλα, το 10% του ποσού στο οποίο θα «κλειδώσει» η μεταγραφή θα δοθεί στην Πλατένσε, στην οποία αγωνίζεται ως δανεικός ο Ταμπόρδα.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Προχωρημένη η πώληση του Βιθέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό της Ελλάδας. Η πρόταση είναι ύψους 4.500.000 δολαρίων για το 80%, ενώ η Μπόκα θα διατηρήσει το 20% μίας μελλοντικής μεταπώλησης. Η Πλατένσε θα εισπράξει το 10% της πώλησης».