«Connect Autism»: Μια ακόμα σημαντική δράση της ΑΕΚ, όσα έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια (vid)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την ΑΕΚ και την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ η δράση «Connect Autism», στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό.

Μια δράση με σημαντικές προεκτάσεις η οποία διοργανώθηκε πριν από το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

Όπως τονίζεται στην σχετική ενημέρωση, «στην Πλατεία Αετού πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από βιωματικές δραστηριότητες, που στόχο είχαν να φέρουν στο επίκεντρο τη συνεργασία, τη χαρά και την ευγνωμοσύνη, με τους μικρούς φίλους της ομάδας να συμμετέχουν σε συλλογικά καλλιτεχνικά έργα, να δημιουργούν το «Δέντρο Ευγνωμοσύνης» και τα «Κουτιά Χαράς», αλλά και να παίρνουν μέρος σε ομαδικά παιχνίδια που καλλιεργούν το πνεύμα της ενότητας και της αλληλεγγύης».