Ζαφείρης: Όταν φόρεσε τη φανέλα των Τσέλσι και Λέστερ!

Από τις ακαδημίες νορβηγικών ομάδων μέχρι τα δοκιμαστικά με τις Λέστερ, Τσέλσι, και την τεράστια μεταγραφή στον ΠΑΟΚ! Το SDNA γράφει την προ πενταετίας εμπειρία του Χρήστου Ζαφείρη στη «Γηραιά Αλβιώνα».

Ο Ζαφείρης, το 2012 και σε ηλικία μόλις 9 ετών, μετανάστευσε μαζί με την οικογένειά του στη Νορβηγία, καθώς ο πατέρας του, Δημήτρης, αναζητούσε καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές αλλά και το ιδανικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον για τον γιο του.



Ο νεαρός μέσος ξεκίνησε την πορεία του σε συλλόγους όπως η Λίλεστρομ, η Φόρνεμπου και η Φιελχάμερ, ενώ οι εξαιρετικές του εμφανίσεις του άνοιξαν τον δρόμο για μεταγραφή στη Βαλερένγκα. Στην ομάδα του Όσλο παρέμεινε για τρία χρόνια, ώσπου τον Νοέμβριο του 2020 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Γκρόρουντ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγες μόλις ημέρες μετά την απόκτησή του, ο νορβηγικός σύλλογος ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον της Λέστερ να δοκιμάσει τον ταλαντούχο Έλληνα μέσο. Ο Ζαφείρης εντυπωσίασε στις δοκιμές, γεγονός που προσέλκυσε άμεσα και την προσοχή της Τσέλσι. Έτσι, ο νεαρός άσος ταξίδεψε ξανά στην Αγγλία, όπου ακολούθησε το πρόγραμμα της λονδρέζικης ομάδας μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.



«Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, αλλά έμαθα πολλά. Νομίζω πως τα πήγα καλά. Είμαι ευγνώμων που είχα την δυνατότητα να βιώσω αυτές τις στιγμές.



Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Είμαι συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις μου με την Γκρόρουντ και εξελίσσομαι εδώ. Εάν όμως έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ στην Premier League θα την εκμεταλλευτώ», είχει τονίζει ο «Ζαφ».