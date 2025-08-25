Ενισχύθηκε με Σγούρο η Καβάλα

Η Καβάλα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραφαήλ Σγούρου, ο οποίος τη περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην δεύτερη ομάδα του ASTERA AKTOR.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Ραφαήλ Σγούρο. Ο Ραφαήλ Σγούρος γεννημένος το 2004, αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος. Ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες του Άρη Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Β’ ομάδα του Ολυμπιακού στη Super League 2, ενώ την περσινή χρονιά φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ Β’.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με ποιότητα, δύναμη στο μαρκάρισμα και αντοχή, στοιχεία που έρχονται να ενισχύσουν τη μεσαία γραμμή της ομάδας μας. Καλωσορίζουμε τον Ραφαήλ στην οικογένεια του ΑΟΚ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».