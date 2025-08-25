Το ποσό του deal - done με τον Μανέ, η Άουγκσμπουργκ και η επιβεβαίωση του SDNA

Με πόσα χρήματα έκλεισε η συμφωνία Ολυμπιακού – Μιάλμπι για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό; Ποια ομάδα από την Bundesliga κατέθεσε επίσημη προσφορά για την απόκτησή του; Το SDNA έχει το ρεπορτάζ.

Προ των πυλών του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Αμπντουλί Μανέ.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός από την Γκάμπια αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες προκειμένου να μπει το…βουλοκέρι της μεταγραφής στην ομάδα του Πειραιά με την μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα να πηγαίνει για τον ερχόμενο Γενάρη.

Η Μιάλμπι οδηγεί την κούρσα στο σουηδικό πρωτάθλημα και έχει ασκήσει βέτο για τη μη άμεση παραχώρηση του ποδοσφαιριστή στους «ερυθρόλευκους» που εκτός απροόπτου παίρνει παράταση και πάει για το νέο έτος.

Παρεμπιπτόντως, να θυμίσουμε πως αυτό που έβγαινε απ΄το ρεπορτάζ του SDNA στις 2 Μαΐου με αφορμή τα σουηδικά δημοσιεύματα που έβαζαν τον Μιάλμπι στο ραντάρ του Ολυμπιακού ήταν πως στο στενό περιβάλλον του Μανέ επιβεβαίωναν το έμπρακτο ενδιαφέρον της ελληνικής ομάδας και συν τω χρόνω η σχετική πληροφορία επιβεβαιώθηκε πλήρως.

Εσχάτως ο Ολυμπιακός κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με την Μιάλμπι για την απόκτηση του Μανέ και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, το deal έκλεισε στα 2,2 εκατ. ευρώ, συν 1,5 εκατ. ευρώ υπό μορφή μπόνους για το σουηδικό κλαμπ.

Και κάτι τελευταίο: μπορεί το όνομα του Μανέ να συνδέθηκε με αγγλικές ομάδες (Γουλβς, Μπράιτον) καθώς και την γερμανική Μάιντζ, ωστόσο εκτός του Ολυμπιακού η Μιάλμπι έλαβε προσφορά μονάχα από την Άουγκσμπουργκ που κυμαινόταν στο 1,5 εκατ. ευρώ.