Χίρτσελερ: «Δεν μας έλειψε ο φορ, μας έλειψε το γκολ»

Η Μπράιτον γνώρισε την ήττα από την Έβερτον με 2-0, σε ένα ματς όπου σπατάλησε πληθώρα ευκαιριών και δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, παρά τη συνολική της υπεροχή.

Οι «Γλάροι» μετρούν μόλις έναν βαθμό έπειτα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Premier League, με το πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων να γίνεται όλο και πιο εμφανές. Απέναντι στους «Toffees», η ομάδα του Φαμπιάν Χίρτσελερ είχε χαμένο πέναλτι, πολλές χαμένες στιγμές και μόλις έναν καθαρό επιθετικό στη διάθεση του προπονητή της, τον 34χρονο Ντάνι Γουέλμπεκ.

Ο Τζεορτζίνιο Ρούτερ αποκλείστηκε την τελευταία στιγμή λόγω μικροτραυματισμού, ενώ οι Χαράλαμπος Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας συνεχίζουν την προσαρμογή τους και δουλεύουν για να κερδίσουν λεπτά συμμετοχής.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο 33χρονος τεχνικός ρωτήθηκε αν η ομάδα του πλήρωσε την έλλειψη λύσεων στην επίθεση, ωστόσο προτίμησε να σταθεί στην ουσία:

«Αν είχαμε τελειώσει σωστά τις φάσεις μας, δεν θα μου λέγατε ότι δεν διαθέτουμε σέντερ φορ. Δημιουργήσαμε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες, άρα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Θα ήταν δικαιολογία να πω ότι χάσαμε επειδή δεν είχαμε παίκτες για να αλλάξουμε την εικόνα. Η αλήθεια είναι πως οι λεπτομέρειες έκριναν το αποτέλεσμα», υπογράμμισε ο Χίρτσελερ.

Η Μπράιτον, λοιπόν, καλείται να βρει γρήγορα λύση στην αποτελεσματικότητα, ώστε να μην μπει από νωρίς σε περιπέτειες στη φετινή Premier League.