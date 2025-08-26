ΑΕΚ: Οι επιθετικές αρετές του Πενράις και τα στοιχειά που έβγαλε για πρώτη φορά

Για πρώτη φορά την Κυριακή, ο Τζέιμς Πενράις φανέρωσε τα στοιχεία που έκαναν τους Χαβιέρ Ριμπάλτα-Μάρκο Νίκολιτς να ποντάρουν στην περίπτωση του και να αποφασίσουν να προχωρήσουν στην απόκτηση του!

Ο Σκωτζέζος αριστερός μπακ της ΑΕΚ, πήρε φανέλα βασικού απέναντι στον Πανσερραϊκό και αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε ολόκληρο 90λεπτο από τότε που φόρεσε τα κιτρινόμαυρα. Πραγματοποιώντας, προφανώς την καλύτερη του εμφάνιση. Είχε κάνει ντεμπούτο θυμίζουμε στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού όπου είχε αντικατασταθεί στο ημίχρονο καθώς δεν είχε προσαρμοστεί στις ανάγκες του αγώνα, ενώ μπήκε αλλαγή στο τέλος (και) στις Βρυξέλλες.

Η προχθεσινή του παρουσία στην ενδεκάδα και η απόδοση που είχε σε ολόκληρο το 90λεπτο, ήταν το μεγάλο κέρδος για την ΑΕΚ και προφανώς για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αργότερα στη συνέντευξη Τύπου επισήμανε πως κάποιοι ποδοσφαιριστές με την εικόνα που παρουσίασαν, του έβαλαν έναν ευχάριστο… πονοκέφαλο εν όψει Πέμπτης και δεδομένα, μέσα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές είναι και ο Τζέιμς Πενράις ο οποίος διεκδικεί τη θέση στα αριστερά της άμυνας με τον Σταύρο Πήλιο.

Αυτά τα στοιχεία έκαναν Ριμπάλτα-Νικολιτς να ποντάρουν πάνω του!

Ο Τζέιμς Πενράις φανέρωσε χθες τις επιθετικές αρετές οι οποίες (κυρίως) έπεισαν Χαβιέρ Ριμπάλτα-Μάρκο Νίκολιτς πως η περίπτωση του, είναι η ιδανική για το αριστερό άκρο της άμυνας. Μην ξεχνάμε πως ο 26χρονος άσος, πέρυσι με την φανέλα της Χαρτς αναδείχτηκε κορυφαίος αριστερός μπακ του Σκωτσέζικου πρωταθλήματος, μπήκε στην καλύτερη ενδεκάδα και διακρίθηκε σε κατηγορίες όπως οι σέντρες και οι πάσες-κλειδιά.

Αυτά ήταν τα στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει και απέναντι στον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα πρωταθλήματος. Ο Σκωτσέζος, έκανε σχεδόν το τέλειο παιχνίδι επιθετικά, με μεγάλη συμμετοχή στην ανάπτυξη, κάτι που φαίνεται από τις 99 επαφές που είχε με την μπάλα, όντας πίσω στην συγκεκριμένη κατηγορία μόνο από τα δυο στόπερ και τον Πινέδα.

Επίσης, είχε μεγάλη ακρίβεια στις μεταβιβάσεις της τάξεως του 94% με 68/72 πάσες και μέτρησε και 6 πάσες κλειδιά. Μια εξ αυτών, μετετράπη σε γκολ από τον Ζίνι με τον Σκωτσέζο να κάνει γύρισμα ακριβείας - στον σωστό χώρο, με την κατάλληλη δύναμη - στην συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ είχε άλλο ένα τέτοιο παράλληλο γύρισμα στην ευκαιρία όπου έχει ο Ζίνι με το τακουνάκι. Γενικότερα ο Πενράις, με το εντυπωσιακό ποσοστό 94% στις μεταβιβάσεις παρείχε ασφάλεια από την αριστερή πτέρυγα στο κομμάτι της ανάπτυξης και στο χτίσιμο των επιθέσεων, στοιχείο πολύ βασικό για τον Μάρκο Νίκολιτς, που ποντάρει πάρα πολλά στο να μην χάνεται η μπάλα και να ανεβαίνει με ηρεμία και ακρίβεια προς τις μπροστά γραμμές.

Ο Πενράις κατάφερε λοιπόν να βγάλει για πρώτη φορά αυτά τα στοιχεία στο γήπεδο. Θα πρέπει ασφαλώς να τον δούμε και σε ένα πιο υψηλού επιπέδου παιχνίδι με μεγαλύτερη πίεση ανασταλτικά. Είναι βέβαιο πάντως πως αν καταφέρει να ισορροπήσει τα καθήκοντα του και βγάλει συνέπεια αμυντικά τότε επιθετικά έχει όλα αυτά τα στοιχεία για να δώσει αυτά που ζητά ο Νίκολιτς από τα ακραία του μπακ.