Η Άρσεναλ κινείται για τον Πιέρο Ινκαπιέ

Η Άρσεναλ έχει μπει δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον Πιέρο Ινκαπιέ, με τον παίκτη να δείχνει θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο «Έμιρεϊτς».

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «Κανονιέρηδες» έχουν προσεγγίσει τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή, με τις πρώτες επαφές να αφορούν την πλευρά του παίκτη.

Οι προσωπικοί όροι δεν αναμένεται να αποτελέσουν εμπόδιο, καθώς ο Ινκαπιέ έχει εκφράσει την έλξη του για το project της Άρσεναλ και την προοπτική να αγωνιστεί στην Premier League υπό τις οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση στη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις παίζουν δύο πιθανά «ντόμινο»: η αποχώρηση του Γιάκουμπ Κίβιορ προς την Πόρτο, αλλά και η ενδεχόμενη πώληση του Ολεξάντρ Ζιντσένκο. Μόνο τότε οι «Κανονιέρηδες» θα μπορέσουν να κινηθούν πιο αποφασιστικά για την απόκτηση του Ινκαπιέ.