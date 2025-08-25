Ρενάτο Σάντσες: «Ώρα για μια νέα πρόκληση, είμαι έτοιμος!» (vid)

Ο Ρενάτο Σάντσες χαρακτήρισε τον εαυτό του ως μαχητή και δήλωσε πανέτοιμος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο Πορτογάλος χαφ θα αγωνιστεί φέτος στον Παναθηναϊκό ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον ίδιο να δηλώνει πανέτοιμος για τη νέα πρόκληση που έχει μπροστά του.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο από την πρώτη παρουσία του Σάντσες στην Λεωφόρο, με τον 28χρονο άσο να τονίζει πως είναι μαχητής και παράλληλα έτοιμος να τα δώσει όλα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Το όνομά μου είναι Ρενάτο Σάντσες. Από την πρώτη μέρα που άγγιξα την μπάλα, ήξερα ότι έπρεπε να παλέψω για το όνειρό μου. Το ποδόσφαιρο μου δίνει δύναμη, το ποδόσφαιρο μου δίνει ελπίδα. Ο προπονητής Βιτόρια ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε μένα. Ο πρώτος που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως επαγγελματίας. Από εκείνη την στιγμή έμαθα να δίνω τα πάντα. Πιστεύω στην σκληρή δουλειά. Πιστεύω στο να μην τα παρατάς ποτέ. Είμαι ένας μαχητής. Τώρα είναι ώρα για κάτι καινούριο. Μια νέα πρόκληση. Και είμαι έτοιμος».

Δείτε το βίντεο: