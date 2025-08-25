Το άκυρο του Τσίκο στον Αστέρα Τρίπολης και η «σφήνα» της Ρίο Άβε

Γιατί δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Αργεντινού χαφ στην ομάδα της Αρκαδίας; Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Μπορεί ο Αστέρας Τρίπολης να πραγματοποίησε κρούση στον Χουλιάν Τσίκο – όπως αποκάλυψε το SDNA – και να ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Αργεντινό χαφ, εν τούτοις το deal δεν ολοκληρώθηκε.

O 27χρονος ποδοσφαιριστής την τελευταία στιγμή κι ενώ απέμεναν λεπτομέρειες για το κλείσιμο της μεταγραφής, επέλεξε να ακυρώσει την κατ΄αρχήν συμφωνία κατ΄επέκταση την μετακόμιση στην Ελλάδα για λογαριασμό των Αρκάδων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, η Ρίο Άβε (του Βαγγέλη Μαρινάκη) μπήκε…σφήνα και κατέθεσε ανώτερη οικονομικά πρόταση από το διετές συμβόλαιο έναντι 220.000 ευρώ – ετήσιων αποδοχών – που του πρόσφερε ο Αστέρας Τρίπολης.

Ο Τσίκο άλλαξε στάση και φαίνεται πλέον να βάζει σε προτεραιότητα την ολοκλήρωση της μεταγραφής στο πορτογαλικό κλαμπ με το έντονο ελληνικό…χρώμα.