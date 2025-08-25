Νέβιλ: «Ο Μπρούνο άφησε το χαμένο πέναλτι να τον επηρεάσει»

Ο Γκάρι Νέβιλ σχολίασε την εμφάνιση του Μπρούνο Φερνάντες, τονίζοντας πως ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να ξεπεράσει ψυχολογικά το χαμένο πέναλτι που εκτέλεσε.

«Τον επηρέασε. Όταν βγήκε για το δεύτερο ημίχρονο, συνέχισε να διαμαρτύρεται στον διαιτητή», ανέφερε αρχικά ο παλαίμαχος αμυντικός και νυν σχολιαστής, επισημαίνοντας ότι ο Πορτογάλος φαινόταν βυθισμένος στην απογοήτευση.

«Ήταν ξεκάθαρο πως ήταν βαθιά απογοητευμένος που έχασε το πέναλτι. Αν το είχε αποκρούσει ο τερματοφύλακας, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, αλλά εδώ έστειλε την μπάλα άουτ. Υπήρξε αυτή η αίσθηση ότι τον είχε εκνευρίσει ο διαιτητής. Όμως ήταν ατύχημα».

Παράλληλα, ο Νέβιλ ξεκαθάρισε πως παρότι η αντίδραση του Μπρούνο ήταν λανθασμένη, η εμφάνιση της Γιουνάιτεντ είχε βαθύτερα προβλήματα:

«Φάνηκε να αφήνει το περιστατικό να τον επηρεάσει στη διάρκεια του αγώνα, και αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί. Ωστόσο, δεν ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα της Γιουνάιτεντ σήμερα».