«Καμπάνα» στους γονείς του Μπέλιγχαμ - Τους απαγορεύετηκε η είσοδος στα αποδυτήρια της Ντόρτμουντ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Ντόρτμουντ, με πρωταγωνιστές την οικογένεια του Τζουντ και του Τζόουμπ Μπέλιγχαμ.

Σύμφωνα με το Sky Sports Deutschland, οι γονείς τους τιμωρήθηκαν με απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια της ομάδας, μετά από έντονο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στο ημίχρονο πρόσφατου αγώνα.

Ο πατέρας τους, Μαρκ Μπέλινγχαμ, ο οποίος λειτουργεί και ως σύμβουλος καριέρας των παιδιών του, φέρεται να εξοργίστηκε όταν είδε τον γιο του να αντικαθίσταται στο ημίχρονο.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, προσπάθησε να μιλήσει στον προπονητή της ομάδας, Νίκο Κόβατς, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του τόσο για την αλλαγή όσο και για τη συνολική εικόνα της Ντόρτμουντ.

Η ένταση κορυφώθηκε στη φυσούνα, με τον Μπέλιγχαμ senior να έχει μία «συναισθηματικά φορτισμένη» συζήτηση με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Σεμπάστιαν Κελ.

Η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα, θεσπίζοντας αυστηρότερο πρωτόκολλο: καμία οικογένεια ποδοσφαιριστή δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα αποδυτήρια.