«Πιέζει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ, δεν φεύγει ο Χάρντερ μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης» (pic)

Ιταλικό δημοσίευμα στέκεται στην υπόθεση του Φώτη Ιωαννίδη, μιας και έχει άμεσο αντίκτυπο στον σχεδιασμό της Μίλαν, που προσπαθεί να αγοράσει τον Χάρντερ από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η Μίλαν θέλει να ενισχυθεί στην γραμμή κρούσης της και έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Κόνραντ Χάρντερ, ο οποίος αγωνίζεται στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Πορτογαλικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως οι δύο ομάδες είναι κοντά στο να δώσουν τα χέρια για ένα ποσό της τάξεως των 24+3 εκατ. ευρώ, όμως στην Ιταλία βλέπουν λίγο διαφορετικά την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, το «calciomercato.it» τονίζει ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πιέζει σκληρά τον Παναθηναϊκό για την μεταγραφή του Ιωαννίδη, αφού μέχρι να βρει αντικαταστάτη για τον Χάρντερ δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει.

Το σίγουρο είναι πως οι δύο αυτές υποθέσεις (Ιωαννίδης σε Σπόρτινγκ και Χάρντερ σε Μίλαν) είναι αλληλένδετες και από μέρα σε μέρα αναμένονται οριστικές εξελίξεις, είτε προς την μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση.