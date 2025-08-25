Παροξυσμός: Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης! (vids & pics)

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» μετατράπηκε σε... Τούμπα, οι χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ που έδωσαν το παρών έκαναν πράξη την υπόσχεση τους και ετοίμασαν μια υποδοχή... ήρωα στον Χρήστο Ζαφείρη!
Μόλις ο Έλληνας μέσος «πάτησε» στον χώρο υποδοχής του αεροδρομίου, προκλήθηκε ο απόλυτος παροξυσμός, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει άλλες εποχές και τα συνθήματα να δίνουν και να παίρνουν!
Στιγμές απόλυτης δόξας για τον 22χρονο, ο οποίος πήρε τον δρόμο για το Makedonia Palace, ώστε να οριστικοποιήσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
Δείτε τα πλάνα του SDNA: