Παροξυσμός: Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης! (vids & pics)

Είναι γεγονός! Ο Χρήστος Ζαφείρης προσγειώθηκε στις 15:45 στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με τους φίλους του Δικεφάλου να ετοιμάζουν την απόλυτη υποδοχή στον Έλληνα μέσο!

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» μετατράπηκε σε... Τούμπα, οι χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ που έδωσαν το παρών έκαναν πράξη την υπόσχεση τους και ετοίμασαν μια υποδοχή... ήρωα στον Χρήστο Ζαφείρη!

Μόλις ο Έλληνας μέσος «πάτησε» στον χώρο υποδοχής του αεροδρομίου, προκλήθηκε ο απόλυτος παροξυσμός, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει άλλες εποχές και τα συνθήματα να δίνουν και να παίρνουν!

Στιγμές απόλυτης δόξας για τον 22χρονο, ο οποίος πήρε τον δρόμο για το Makedonia Palace, ώστε να οριστικοποιήσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Δείτε τα πλάνα του SDNA: