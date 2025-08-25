ΑΕΚ: H συνάντηση του Θωμά Μαύρου με τον κόσμο στη Νέα Φιλαδέλφεια (vid)

Με επιτυχία το πρώτο «Meet and Greet the Legends» στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, με τον Θωμά Μαύρο να συναντά τον κόσμο της ΑΕΚ και να γνωρίζει την αποθέωση.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Αετού πριν από το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, προκειμένου να συναντήσει από κοντά τον Θωμά Μαύρο. Ο παλαίμαχος επιθετικός της ΑΕΚ συμμετείχε στο πρώτο «Meet and Greet the Legends» για τη φετινή σεζόν και οι φίλοι της ομάδας δημιούργησαν ουρές έξω από το AEK Store για να τον δουν από κοντά, να φωτογραφηθούν μαζί του και να πάρουν αυτόγραφα. Το ΑΕΚ TV ήταν εκεί.