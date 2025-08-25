Ντι Μάρτζιο: «Σκέψεις της Βερόνα για Ταμπόρδα» (pic)

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Βιθέντε Ταμπόρδα βρίσκεται στο στόχαστρο και της ιταλικής Ελλάς Βερόνα.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα είναι ένας από τους παίκτες που απασχολούν τον Παναθηναϊκό, με αργεντίνικο δημοσίευμα να παρουσιάζει μάλιστα τα δεδομένα και να κάνει λόγο για υψηλές πιθανότητες ολοκλήρωσης της μεταγραφής.

Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός πάντως έχει μπει στο στόχαστρο και άλλων ομάδων, με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο να υποστηρίζει ότι τον θέλει η Ελλάς Βερόνα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η Βερόνα στρέφει το βλέμμα της στον Ταμπόρδα, μεσοεπιθετικό της Μπόκα: η κατάσταση. Για την επίθεσή της, η τελευταία ιδέα της Βερόνα αφορά τον Βιθέντε Ταμπόρδα της Μπόκα.

Ο μεσοεπιθετικός, γεννημένος το 2001, θα μπορούσε να φορέσει τη φανέλα με τα κιτρινομπλέ, μετά τον δανεισμό του στην Πλατένσε. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 6 γκολ και 1 ασίστ σε 23 εμφανίσεις».